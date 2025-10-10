Mercato : Un joueur de l’OM «à deux doigts de signer au Real Madrid» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM en 1998, Robert Pires sera resté deux saisons au sein du club phocéen. Ayant fait ses valises à l’été 2000, le champion du monde a pris la direction d’Arsenal pour la réussite qu’on connait. Mais voilà que ça aurait pu se passer totalement différemment pour Pires. En effet, le milieu offensif aurait très bien pu s’engager avec le Real Madrid, avec qui l’accord était quasiment réglé.

Au moment de quitter l’OM en 2000, Robert Pires avait l’embarras du choix. Alors qu’il a choisi de s’engager avec Arsenal, où Arsène Wenger l’attendait de pied ferme, le champion du monde aurait très bien pu signer à la Juventus ou même au Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, Pires était très désiré, à tel point que l’affaire était en passe d’être bouclée.

« Je vais à Arsenal car Arsène Wenger m’a mangé le cerveau » Au micro d’Europe 1, Robert Pires en a dit plus sur son transfert avorté au Real Madrid. Celui qui a alors quitté l’OM pour Arsenal a raconté : « J’aurais pu jouer en Italie ? Oui, j’ai eu la possibilité en 2000 quand je suis à Marseille et que je dois faire un choix entre Arsenal, la Juventus et le Real Madrid. Et je décide d’aller à Arsenal. Je vais à Arsenal car Arsène Wenger m’a mangé le cerveau. Il me voulait absolument, il savait qu’il allait perdre Overmars. Il me connait du FC Metz et déjà à Monaco, il me voulait. Il m’a dit que j’étais le seul joueur capable de remplacer Overmars ».