Mercato : Un joueur de Deschamps annonce un accord avec l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'OM depuis 2022, Jordan Veretout se sent comme un poisson dans l'eau à l'OM. Le milieu de terrain est parvenu à se fondre dans le groupe marseillais et à s'imposer comme l'un des patrons de la formation. Le joueur a laissé entendre qu'il pourrait rester encore longtemps dans la cité phocéenne, possiblement jusqu'en juin 2026.

Il est l'une des grandes réussites de Pablo Longoria. Recruté pour un peu moins de 13M€, Jordan Veretout est aujourd'hui indéboulonnable. Sa présence au milieu de terrain rassure et son leadership est très apprécié au sein du vestiaire.

L’incroyable prédiction sur l’avenir de Longoria à l’OM https://t.co/qaow5KA39c pic.twitter.com/TEazUZ53I5 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Veretout avait annoncé la couleur

A 31 ans, Jordan Veretout se sent bien à l'OM et ne pense pas à un départ. « Je me sens bien à Marseille, ma famille aussi » avait confié l'international français, dont le contrat expire en juin 2025.

« C'est une option d'un commun accord »