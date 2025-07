Mercato : Un international débarque à l'OM, «c’est trop important»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille renforce son effectif avec l'arrivée de Facundo Medina en provenance du RC Lens. Prêté pour 2 millions d'euros avec une obligation d'achat de 18 millions, le défenseur international argentin a fait son arrivée dans la cité phocéenne et se montre déjà séduit par l'ambiance marseillaise qui lui rappelle son pays natal.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a déniché sa troisième recrue de l’été en parvenant à un accord avec le RC Lens pour Facundo Medina. C’est sous la forme d’un prêt payant (2M€) que l’international argentin débarque dans la cité phocéenne, avec une obligation d’achat fixée à 18M€. Alors qu’il devrait évoluer aux côtés de ses compatriotes Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli, dont les départs ne sont pas prévus, Facundo Medina a livré ses premières sensations.

« C’est comme en Argentine » « Vraiment je me sens comme chez moi en Argentine un peu. C’est trop important ça. Ce que je connais de Marseille ? Les supporters, et après je connais un peu de tout grâce à Leo (Balerdi) et à Géro (Rulli). Il m’a expliqué un peu tout ici. C’est comme en Argentine. Pour moi, pour mon cœur, pour ma famille, vraiment c’est très important et je suis trop content, vraiment, je suis très tranquille en même temps », a réagi Facundo Medina dans une vidéo publiée sur le compte X de l’OM.