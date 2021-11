Foot - Mercato

Mercato : Un grosse piste s’éloigne pour Newcastle !

Publié le 18 novembre 2021 à 13h53 par La rédaction mis à jour le 18 novembre 2021 à 13h56

Pisté par Newcastle alors que son contrat avec le Bayern Munich court jusqu’en juin prochain, Niklas Süle pourrait finalement prolonger à la dernière minute.