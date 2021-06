Foot - Mercato - OM

Mercato : Un gros flop de l'OM pourrait rebondir en Ligue 1 !

Publié le 25 juin 2021 à 20h40 par La rédaction

Après une expérience ratée à l’OM, Olivier Ntcham cherche un club pour rebondir. En plus de l’AEK Athènes, deux écuries de Ligue 1 seraient sur le dossier.