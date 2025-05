Mercato : Un «fou» à l'OM, il est renvoyé en Angleterre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Largement critiqué ces derniers temps pour les mauvais résultats de l'OM, Roberto De Zerbi ne fait plus vraiment l'unanimité par rapport au début de saison. La méthode de l'entraîneur italien a montré ses limites et on imagine déjà le voir quitter le navire cet été. Tottenham serait déjà sur le coup.

Seulement 16ème de Premier League cette saison, Tottenham tentera de se consoler en finale de la Ligue Europa contre Manchester United. Mal en point cette saison, les Spurs envisagent de se séparer de leur entraîneur, même en cas de succès final, et pour le remplacer, la piste De Zerbi est envisagée.

De Zerbi bientôt sur le départ ?

Moins convaincant à l'OM en ce moment, Roberto De Zerbi pourrait faire ses valises dans quelques semaines. Selon TBR Football, Tottenham aurait jeté son dévolu sur l'entraîneur italien, puisqu'Ange Postecoglou serait sur le départ. Plusieurs noms sont évoqués mais celui de Roberto De Zerbi revient depuis un moment déjà. Ce serait en tout cas une idée que Fabio Paratici, directeur du football du club, a donnée à Tottenham.

Tottenham séduit par De Zerbi

Avant de rejoindre l'OM, Roberto De Zerbi officiait à Brighton et il avait déjà tapé dans l'œil des dirigeants de Tottenham. « Je crois savoir que Roberto De Zerbi est un nom dont Fabio Paratici, le nouveau directeur technique des Spurs, est fan. Il l'a apprécié lors de son passage à Brighton et l'a recommandé. Même lors de ses discussions avec l'AC Milan récemment, son nom a été cité. De Zerbi est dans le collimateur de plusieurs clubs italiens, mais les Spurs l'apprécient » résume Graeme Bailey, journaliste de TBR Football. Qualifié de « fou » par Alexis Mac Allister lorsqu'ils évoluaient tous les deux à Brighton, Roberto De Zerbi pourrait donc quitter l'OM et faire son retour en Angleterre.