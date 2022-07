Foot - Mercato

Un flop du PSG et du Barça se relance, les coulisses dévoilées

Publié le 21 juillet à 23h00 par Thibault Morlain

Après ses échecs au PSG et au FC Barcelone, Kays Ruiz s’est engagé avec l’AJ Auxerre durant ce mercato estival. Annoncé comme un grand talent en devenir depuis plusieurs années maintenant, le milieu offensif va donc devoir confirmé avec le promu en Ligue 1. Un pari pour l’AJA et ce jeudi, Jean-Marc Furlan a dévoilé les coulisses de l’arrivée de Kays Ruiz.

Ces dernières années, Kays Ruiz n’a pas vraiment été en réussite. Que ce soit au PSG et l’année dernière au FC Barcelone, le milieu offensif a déçu. Les Blaugrana n’ont d’ailleurs pas hésité à rompre leur contrait avec leur joueur. Libre, Kays Ruiz rebondit finalement en Ligue 1, s’étant engagé avec l’AJ Auxerre cet été.

C'est terminé au Stade Lucien Masson de Migennes ! Match abouti de l'AJA qui s'impose sur le score de 3-1 face à l'@UNFP (Gaëtan Perrin x2, @Autret11)Merci à l'ASUC Migennes pour l'accueil et l'organisation de cette rencontre. Bon courage pour la suite à l'@UNFP 💪💪 pic.twitter.com/qieoDXftQI — AJ Auxerre (@AJA) July 20, 2022

« Un excellent joueur »

Entraîneur de l’AJA, Jean-Marc Furlan en a dit plus sur les coulisses du coup réalisé avec Kays Ruiz. « Sincèrement, son agent m’a appelé pour me dire : ‘Si c’est possible, coach, j’aimerais qu’on se rencontre avec Kays’. Il est donc venu avec sa chérie et son agent. M. Zhou était là. Ce qui m’a intéressé, c’est son parcours et sa très forte envie de rejoindre l’AJA. Je suis très positif par rapport à ce que je vois au quotidien, c’est un excellent joueur », a-t-il expliqué pour RMC .

« On a parlé pendant une heure et demi au stade, ça m’a plu »