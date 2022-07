Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Raphaël Varane se lâche sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 21 juillet à 22h00 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023, Cristiano Ronaldo souhaite à tout prix quitter Manchester United, les Red Devils ne disputant pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, son coéquipier Raphaël Varane supplie l'attaquant international portugais de bien vouloir rester au sein des rangs mancuniens, louant ses qualités de leader.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Cristiano Ronaldo secoue le marché des transferts. En effet, le quintuple Ballon d'Or ne s'est pas présenté à la reprise de l'entrainement avec Manchester United, et souhaite quitter le club anglais, avec qui il est pourtant lié jusqu'en juin 2023. La volonté de l'attaquant d'être transféré s'explique par le fait que les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine, après avoir échoué à s'y qualifier.

Mercato : Privé de Mbappé, le Real Madrid tranche pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/LvG474KAXF pic.twitter.com/8AnT74QRxO — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

CR7 veut partir

Alors que CR7 était annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes (FC Barcelone, AS Rome, Chelsea, Bayern Munich), l'actuel favori pour accueillir l'international portugais serait… l'Atlético de Madrid. Invité à s'exprimer sur les rumeurs de départ de son coéquipier, Raphaël Varane implore toutefois le buteur star de rester au sein des rangs mancuniens.

Varane lui demande de rester