Mercato : Un joueur répond à la rumeur CR7

Publié le 21 juillet à 20h00 par La rédaction

Annoncé à l'Atlético de Madrid ces derniers jours, Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d'encre concernant un éventuel départ de Manchester vers le rival de son ancien club, le Real Madrid. Les médias espagnols alimentent cette rumeur en interrogeant des joueurs des Colchoneros sur la question, comme Angel Correa, l'attaquant argentin de Diego Simeone.

La folle rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid prend de l'ampleur ces derniers jours en terre ibérique. Une possible association avec Diego Simeone qui pose beaucoup de questions quand on connaît la relation tendue entre les deux hommes. Angel Correa a d'ailleurs été interrogé sur le sujet par la presse espagnole.

« Dans le vestiaire, nous ne disons rien »

Dans des propos relayés par la Cadena Cope , l'attaquant argentin a tenu à clarifier la situation quant à la possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans son équipe : « Dans le vestiaire, nous ne disons rien. Nous n'en parlons pas. Ce n'est pas ma décision, c'est celle du club. Je suis très heureux avec les coéquipiers que j'ai, et je suis très à l'aise » .

