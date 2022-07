Foot - Mercato

Mercato : En échec au PSG et à Barcelone, il sort du silence

Publié le 12 juillet 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Kays Ruiz est donc un joueur de l’AJ Auxerre. C’est cet été que le milieu offensif a rejoint l’AJA. Un changement total pour le joueur de 19 ans qu’on a eu l’habitude de voir au PSG ou au FC Barcelone. Cela n’a malheureusement pas fonctionné pour lui là. Face à ces échecs, Kays Ruiz s’est expliqué.

Passé par La Masia, Kays Ruiz avait ensuite rejoint le PSG suite aux sanctions infligées au FC Barcelone. Ayant d’abord évolué avec les équipes de jeunes, le milieu offensif est apparu à quelques reprises avec l’équipe première. L’histoire a finalement pris fin à l’été 2021. Kays Ruiz était alors en fin de contrat et aucun accord n’avait été trouvé avec Leonardo. Libre, il est alors retourné au FC Barcelone, d’abord avec l’équipe B. Mais cela a viré au fiasco. Le club catalan a pris une décision fracassante, rompant ainsi le contrat qui le liait avec le joueur de 19 ans. De nouveau libre, Kays Ruiz était à la recherche d’un nouveau club, le voilà de retour en Ligue 1, où il s’est engagé avec l’AJ Auxerre, promu dans l’élite cette saison.

Après Barcelone et le PSG, un nouveau club pour Kays Ruiz

Après ses échecs au PSG et au FC Barcelone, Kays Ruiz espère donc se relancer à Auxerre. Et à l’occasion d’un entretien accordé à L’Yonne Républicaine , le milieu offensif est revenu sur sa carrière mouvementée jusqu’à présent. « Si cela me dérange qu’on me présent comme un joueur instable ? Non, ça ne me dérange pas, je sais que ce sont un peu des conneries tout ça... Je m’adapte à ce que les gens disent sans y faire trop attention et je reste focalisé sur mon travail. C’est vrai que parfois ce n’est pas très facile à entendre, ça peut mettre un petit coup au mental, mais je reste fort dans ma tête et je bosse pour prouver le contraire », a expliqué Kays Ruiz.

« Je ne fais pas très attention à ce qu’on peut dire ou penser de moi »

A Auxerre, il va donc devoir enfin confirmer tout son talent alors que Kays Ruiz est annoncé comme une pépite depuis un certain temps maintenant. A ce sujet, le joueur de l’AJA a d’ailleurs confié : « On parle de moi depuis longtemps en raison de mon parcours ? C'est depuis que je suis petit c’est vrai, mais on s’adapte, on fait avec. Je ne fais pas très attention à ce qu’on peut dire ou penser de moi, mon entourage non plus. On se concentre sur le travail et on verra par la suite ce que ça peut donner. Ce n’est pas usant d’entendre toujours le mot « espoir » ? Un peu c’est vrai. Je veux passer un cap et enlever cette étiquette. J’ai envie de prouver de quoi je suis capable et j’espère que ça va le faire cette saison ».

