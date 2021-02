Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Un énorme feuilleton Hatem Ben Arfa est annoncé !

Publié le 27 février 2021 à 5h15 par T.M.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Bordeaux, Hatem Ben Arfa va devoir prendre une décision pour son avenir. Et l’international français devrait visiblement avoir l’embarras du choix.

Enchainant le bon et le moins bon avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa est actuellement vivement critiqué pour ses performances. De quoi alors jeter un froid sur son avenir au sein de l’effectif de Jean-Louis Gasset ? A 33 ans, l’international français n’a signé qu’un avec avec les Girondins et dès la fin de la saison, il sera donc libre de partir. A moins que Ben Arfa ne souhaite prolonger l’aventure sur les bords de la Garonne ?

« Les clubs reviennent de plus en plus vers nous »