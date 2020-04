Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un dirigeant répond à l'intérêt d'Aulas !

Publié le 19 avril 2020 à 10h22 par La rédaction mis à jour le 19 avril 2020 à 10h24

En quête d'un successeur à Florian Maurice, qui va rejoindre le Stade Rennais, l'OL vise John Williams. Mais le responsable du recrutement d'Amiens reste focalisé sur le club picard.