Mercato : Un crack annoncé au PSG «pour les 20 prochaines années»

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG doit se trouver une nouvelle figure pour ce projet. Le club de la capitale semble vouloir miser sur Warren Zaïre-Emery. On voit visiblement sur le très long terme à Paris avec l’international français. Alors que WZE est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2029, son agent a assuré qu’il devrait rester au PSG pour encore de très longues années.

Lancé dans le grand bain au PSG par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a réellement pris une autre ampleur la saison dernière avec Luis Enrique. A peine arrivé sur le banc parisien, l’Espagnol n’a pas hésité à faire confiance au jeune prodige. Pas encore majeur à l’époque, Zaïre-Emery a alors impressionné, s’imposant même comme l’un des meilleurs joueurs du PSG. Désormais âgé de 18 ans, l’international français poursuite sur cette lancée, lui qui ne devrait pas quitter le club de la capitale de sitôt.

« Il restera pendant longtemps »

Ce n’est autre que son agent, Jorge Mendes, qui a scellé son avenir au PSG. En effet, à l’occasion d'un reportage sur Canal+, celui qui gère les intérêts de Warren Zaïre-Emery a fait une grande annonce, assurant : « Il restera pendant longtemps et il sera le joueur le plus important du PSG pour les 20 prochaines années ».

« Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts »

Aujourd’hui, Warren Zaïre-Emery est sous contrat jusqu’en 2029. Ayant prolongé avec le PSG en avril dernier, WZE faisait savoir après la signature de ce nouveau bail : « Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d'enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaifi, qui m'accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu'il m'a accordée. Je suis reconnaissant pour tout ce que le club a fait pour moi jusqu'à présent. Je tiens aussi à remercier tous mes anciens coaches et formateurs, mais aussi tout particulièrement l'entraîneur Luis Enrique, et tous ceux qui m'ont accompagné depuis mon arrivée ici en 2014, toutes ces personnes qui font tout pour m'aider à réussir, tout le staff du Paris Saint-Germain qui me pousse beaucoup par son soutien, et les supporters qui, je l'espère, continueront à être fiers ».

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, confiait sur Warren Zaïre-Emery : « Nous sommes très heureux que Warren Zaïre-Emery prolonge son avenir au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il renouvellerait son contrat car il croit au projet et le PSG est dans son cœur. Depuis qu'il est arrivé dans notre Club il y a 10 ans, il a travaillé dur pour développer son fantastique talent ».