Mercato : Un coup de tonnerre prêt à frapper l’OM ?

Thomas Bourseau

La saison touchant à sa fin, Igor Tudor pourrait bien prendre la décision de se retirer comme Jorge Sampaoli avant lui. Plus personne à l’OM nierait l’éventuel départ du technicien croate.

Igor Tudor n’a pas réussi à offrir un titre à l’OM que ce soit en Europe ou dans l’hexagone. Une fois de plus, c’est une saison blanche pour l’Olympique de Marseille. Et malgré les préceptes de jeu appréciés du Croate par la direction et les supporters, il se pourrait que l’OM ait à nouveau l’obligation de trouver un nouveau coach comme l’été dernier après le départ de Jorge Sampaoli au tout début du mercato estival.

Tudor a donné rendez-vous à l’OM

En effet, selon RMC Sport, Igor Tudor ne serait plus du tout sûr de vouloir poursuivre son aventure sur le banc de touche de l’OM. Tudor aurait de son propre chef fixé un rendez-vous avec sa direction pour cette semaine afin d’échanger sur la suite. Tudor se sentirait occasionnellement mal aimé par certains au sein du secteur sportif de par ses méthodes.

Plus personne n’écarte un départ de Tudor

Un temps optimiste, le comité de direction de l’OM ne nierait plus à ce jour la possibilité d’un départ d’Igor Tudor à l’intersaison, soit une année avant l’expiration de son contrat à l’Olympique de Marseille. Si jamais le départ de Tudor venait à se confirmer, l’OM devra vite riposter pour ne pas compromettre le tour préliminaire de la Ligue des champions en août…