Mercato : Un conflit éclate au Real Madrid ?

Alexis Brunet

Depuis 2019, Ferland Mendy évolue au Real Madrid. Sans faire de bruit, le Français s'est progressivement imposé comme l'un des meilleurs latéraux du monde. Carlo Ancelotti veut donc conserver son joueur et le faire prolonger. Problème, le club madrilène ne semble pas prêt à offrir un nouveau contrat à l'ancien joueur de l'OL.

Cet été, le Real Madrid devrait s'offrir Kylian Mbappé. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club espagnol est le grand favori pour accueillir l'attaquant à la fin de son contrat au PSG. S'il débarque à Madrid, le champion du monde 2018 ne sera pas dépaysé, puisse qu'il retrouvera de nombreux Français dans la capitale ibérique.

Ancelotti veut prolonger Mendy mais...

Pour le moment, trois Français évoluent déjà au Real Madrid, à savoir Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Si pour les deux premiers leur avenir semble bel et bien s'inscrire chez les Merengue, en revanche pour le troisième, cela paraît un peu plus flou. En effet, l'ancien défenseur de l'OL n'a pas prolongé son contrat avec le Real pour le moment. Son bail arrivant à échéance le 30 juin 2025. D'après les informations de L'Équipe , cela provoquerait une sorte de conflit entre Carlo Ancelotti et sa direction. L'Italien apprécie beaucoup Mendy, et il souhaite le conserver, et même le prolonger. Or, les dirigeants madrilènes ne semblent pas disposés à faire une offre au Français pour le moment, du moins il n'en a pas encore reçu.

Mendy est un cadre du Real Madrid

Carlo Ancelotti le sait, il est très difficile de trouver des bons latéraux, c'est pourquoi il désire tant garder Ferland Mendy. De plus, au fil des années, le défenseur est devenu un cadre du vestiaire du Real Madrid. Depuis 2019, le Français a disputé 166 matches avec la Casa Blanca. Cette saison, il a pris part à 32 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 2385 minutes de jeu.