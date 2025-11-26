Mercato : Un champion du monde choisit l’OM, son transfert est validé !

Ancien coéquipier de Benjamin Pavard en équipe de France, avec qui il a été sacré champion du monde, Samuel Umititi s’est exprimé sur son choix de signer à l’OM l’été dernier. Selon lui, c’était une bonne décision de sa part et le moment opportun pour lui de revenir en Ligue 1, neuf ans après son départ du LOSC.
Parti du LOSC en 2016 et passé par Stuttgart, le Bayern Munich et l’Inter Milan, Benjamin Pavard a fait le choix de s’engager avec l’OM l’été dernier. Comme il l’a expliqué, l'international français (55 sélections) estimait avoir fait « un peu le tour » après neuf années passées à l’étranger et avait « besoin d’un nouveau challenge. »
Pavard à l’OM, Umtiti valide
Si sa décision de rejoindre l’OM a pu surprendre, cela n’a pas été le cas pour Samuel Umtiti. « Je n’étais pas forcément surpris. Dans le foot, on a parfois envie de changement. Il fait du très bon travail à l’étranger et, des fois, c’est bien de revenir dans son pays. À l’OM, on sait comment ça se passe. Avec les supporters, le stade… Ça donne envie à énormément de joueurs », a confié l’ancien défenseur de l’OL et du FC Barcelone à Ouest-France.
« C’était le bon timing pour lui pour revenir et aller dans un club comme l’OM »
Pour Samuel Umtiti, Benjamin Pavard et l’OM se sont bien trouvés : « Je pense qu’il avait besoin de ça. Il a eu des bonnes périodes, d’autres un peu moins bien, mais dans une saison, c’est normal. Il peut apporter énormément à l’OM avec son expérience des grandes compétitions. L’humain est top donc je pense que c’était le bon timing pour lui pour revenir et aller dans un club comme l’OM. »