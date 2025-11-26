Mercato : Un champion du monde choisit l’OM, son transfert est validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien coéquipier de Benjamin Pavard en équipe de France, avec qui il a été sacré champion du monde, Samuel Umititi s’est exprimé sur son choix de signer à l’OM l’été dernier. Selon lui, c’était une bonne décision de sa part et le moment opportun pour lui de revenir en Ligue 1, neuf ans après son départ du LOSC.

Parti du LOSC en 2016 et passé par Stuttgart, le Bayern Munich et l’Inter Milan, Benjamin Pavard a fait le choix de s’engager avec l’OM l’été dernier. Comme il l’a expliqué, l'international français (55 sélections) estimait avoir fait « un peu le tour » après neuf années passées à l’étranger et avait « besoin d’un nouveau challenge. »

Pavard à l’OM, Umtiti valide Si sa décision de rejoindre l’OM a pu surprendre, cela n’a pas été le cas pour Samuel Umtiti. « Je n’étais pas forcément surpris. Dans le foot, on a parfois envie de changement. Il fait du très bon travail à l’étranger et, des fois, c’est bien de revenir dans son pays. À l’OM, on sait comment ça se passe. Avec les supporters, le stade… Ça donne envie à énormément de joueurs », a confié l’ancien défenseur de l’OL et du FC Barcelone à Ouest-France.