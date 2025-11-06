Mercato : Un buteur débarque à l'OM, c’est le choc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 18 ans, Robinio Vaz est en train de crever l’écran à l’OM. C’est en 2024 que le jeune attaquant avait rejoint le club phocéen. Débarqué en provenance de Sochaux, il avait intégré dans un premier temps la réserve de l’OM. Coéquipier alors de Vaz, Kassim Abdallah a été impressionné par ce qu’il a vu du phénomène marseillais.

Complètement fan, Roberto De Zerbi n’hésite pas à accorder de plus en plus de temps de jeu à Robinio Vaz. Et le jeune attaquant de l’OM lui rend très bien sur le terrain en témoigne son doublé face à Angers. Le club phocéen a donc eu le nez creux en allant chercher Vaz à Sochaux en 2024. Arrivé dans un premier temps pour renforcer la réserve de l’OM, il avait déjà fait forte impression.

« Une dalle qu’on voit rarement, surtout chez les jeunes » Kassim Abdallah a pu côtoyer Robinio Vaz avec la réserve de l’OM. C’est ainsi que l’ancien coéquipier du protégé de Roberto De Zerbi a confié pour So Foot : « Ce qui m’a beaucoup impressionné chez lui, c’est la faim qu’il avait. Il mettait des pressings, il montait sur les mecs à la tête, il prenait tous les ballons… Une dalle qu’on voit rarement, surtout chez les jeunes ».