Mercato : Un attaquant signe à l’OM, c’est un «rêve éveillé»

Ancien joueur de l'OL, Bafétimbi Gomis a également porté le maillot de l'OM plus tard dans sa carrière l'espace d'une saison. Malgré le fait qu'il ne soit pas resté longtemps, il est entré dans le cœur des supporters. L'avant-centre garde un excellent souvenir de ce passage.

Retraité depuis six mois, Bafétimbi Gomis a connu une longue carrière, débutée à l'ASSE en 2003. L'ancien international français a toujours été attiré par l'OM, un grand club pour lequel il a eu la chance de jouer. Joueur de Swansea City à l'époque, il a été prêté au club de la cité phocéenne lors de la saison 2016-2017. En l'espace de 34 matches, il avait alors marqué 21 buts.

Gomis ravi d'être à l'OM

A son arrivée à Marseille, Bafétimbi Gomis ne met pas longtemps avant de se faire une place dans l'équipe. « Ce club a bercé mon enfance, c’est d’ailleurs bizarre aujourd’hui d’être dans le bus avec des légendes que je regardais quand j’étais petit. C’était un plaisir de défendre ses couleurs. J’étais prêté, j’avais la chance de connaître ces codes, quand on est un enfant de la région et qu’on a grandi avec l’OM, je n’avais pas eu besoin de m'adapter, juste vivre et kiffer » débute-t-il sur les ondes de RMC, lui qui est né à La-Seyne-sur-Mer.

« C'était un rêve éveillé »

A l'époque, Bafétimbi Gomis revendiquait déjà son plaisir de jouer pour l'OM. Il en garde de grands souvenirs. « Lorsque j'ai marqué mon premier but, je cours, je crie, car c’était l’une des premières fois pour moi d’être un supporter dans la peau d’un attaquant, c’était un rêve éveillé. C'est un maillot dur à porter qui demande un devoir d’exemplarité » ajoute-t-il.