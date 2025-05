OM : Le grand regret de Rabiot 

Alexis Brunet

Pour gérer au mieux la fin de saison et tenter de se qualifier en Ligue des champions, l’OM a décidé de faire une grosse mise au vert à Rome. Malheureux hasard, le déplacement du club phocéen en Italie est tombé au même moment que la mort du pape. Très croyant, Adrien Rabiot avait d’ailleurs voulu se rendre sur la place Saint-Pierre pour honorer la mémoire du souverain pontife, mais il n’a pas pu le faire.

Si l’on cherche l’OM ces derniers jours, il ne faut pas regarder du côté de la Commanderie, mais plutôt en Italie. Le club phocéen a pris la direction de Rome pour une grande mise au vert. Ce voyage décidé par Roberto De Zerbi a pour objectif de resserrer les liens dans le vestiaire et de préparer du mieux possible les dernières rencontres de Ligue 1 et donc de tenter d’arracher un billet pour la Ligue des champions.

Le regret d’Adrien Rabiot

Les joueurs de l’OM ont beaucoup de temps libre lors de ce voyage à Rome, et il faut donc s’occuper. D’après les informations de L’Équipe, les Marseillais en profitent donc pour faire un peu de tourisme et ils se sont notamment promenés sur les bords du Tibre mercredi après-midi, ou bien au Vatican. Cela a dû ravir Adrien Rabiot, qui regrettait de n’avoir pas pu se rendre sur la place Saint-Pierre la semaine dernière pour honorer le défunt pape François.

Il reste trois matches à l’OM

Depuis son arrivée en Italie, l’OM a disputé un match de Ligue 1 face à Brest. Visiblement, cette virée du côté de Rome semble porter ses fruits, puisque le club phocéen s’est imposé 4-1 contre les Bretons. Toutefois, il reste encore trois matches aux Marseillais pour valider leur billet en Ligue des champions et un choc attend les coéquipiers de Mason Greenwood ce week-end. En effet, ces derniers se rendent dans le nord pour y affronter le LOSC. Un match qui sera déterminant pour la course à la C1. Par la suite, les joueurs de Roberto De Zerbi seront opposés au Havre ainsi qu’au Stade Rennais pour la dernière journée de championnat.