Mercato : Un attaquant donne son accord, l’OM va faire une grande annonce ?

Bien qu’il ne soit arrivé que l’été dernier en provenance du RC Lens, l’avenir d’Elye Wahi à l’OM est très incertain. L'attaquant âgé de 22 ans se rapproche de plus en plus d’un départ, l’Eintracht Francfort voulant en faire le remplaçant d’Omar Marmoush, attendu à Manchester City, et a déjà reçu son feu vert.

L’année dernière, l’OM se séparait de Vitinha, recruté contre 32M€ bonus compris en janvier 2023. Un an plus tard, Marseille est sur le point de faire de même avec Elye Wahi. Six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, l’attaquant âgé de 22 ans est plus que jamais sur le départ.

Wahi est d’accord pour aller à Francfort

Comme indiqué par RMC Sport et Foot Mercato, Elye Wahi se rapproche de l’Eintracht Francfort, ce que confirme le journaliste Fabrizio Romano. Selon ce dernier, le joueur a ouvert la porte à un transfert chez le club allemand et un accord en ce sens est proche d'être trouvé avec l’OM, où il est sous contrat jusqu'en juin 2029.

Wahi en pole pour remplacer Marmoush

Même son de cloche du côté de Florian Plettenberg, même si le journaliste de Sky Sport avance que l’Eintracht Francfort a formulé plusieurs offres pour d’autres attaquants. Elye Wahi reste un des principaux candidats pour remplacer Omar Marmoush, qui va rejoindre Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à environ 80M€.