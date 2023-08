Mercato : Un ancien de la maison prêt à jouer un sale tour au PSG ?

Thomas Bourseau

Au début des années 2000, Mikel Arteta est passé par le PSG avant d’à terme s’inscrire comme un incontournable du championnat anglais à son poste à Everton et à Arsenal où il a terminé sa carrière. À présent coach des Gunners, Arteta serait susceptible de jouer un sale tour au PSG sur le mercato.

En cette fin de mercato, le PSG serait susceptible de continuer de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Il est question d’un intérêt du club de la capitale pour Ibrahim Sangaré, mais aussi pour Ansu Fati d’après AS notamment. Mais il se pourrait que le Paris Saint-Germain soit devancé par un ancien de la maison pour l’ailier du FC Barcelone.

Arteta veut doubler son ancien club, le PSG en danger pour Fati

En effet, en Espagne, il est question d’une volonté d’Arsenal de recruter Ansu Fati avant la clôture du mercato, le club entraîné par Mikel Arteta qui n’est autre qu’un ancien milieu de terrain du PSG de 2000 à 2002. D’après Relevo , le coach Xavi Hernandez ne ferait pas d’Ansu Fati un membre à part entière de ses plans au FC Barcelone pour cette saison et aurait donné son feu vert pour son transfert. Le FC Barcelone prévoirait d’écouter les offres pour Ansu Fati.

Ansu Fati prêt à partir du Barça, si…