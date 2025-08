Mercato : Un accord est annoncé, gros départ à l’OM ?

Alexis Brunet

La saison dernière, Leonardo Balerdi était parmi les meilleurs joueurs de l’OM et, forcément, cela a attiré les regards. L’Argentin plait notamment en Italie et plus précisément à la Juventus de Turin. La Vieille Dame aurait d’ailleurs trouvé un terrain d’entente pour l’arrivée du défenseur central avec certains intermédiaires, mais ce dernier est pourtant toujours à Marseille.

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM est l’un des clubs les plus actifs de Ligue 1. Ce vendredi, les Olympiens ont d’ailleurs annoncé encore une nouvelle arrivée en la personne d’Igor Paixao. Le Brésilien arrive directement du Feyenoord Rotterdam pour un montant record (35M€).

L’OM va devoir garder ses cadres Pablo Longoria s’active donc pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, mais le président marseillais devra également garder certains de ses meilleurs joueurs s’il veut continuer à être compétitif. On pense notamment à Adrien Rabiot ou bien à Mason Greenwood qui sortent d’une grande saison et qui sont scrutés par certaines formations.