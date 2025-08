Remplaçant de Mbappé : Le Real Madrid est en plein doute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison mitigée, le Real Madrid se rend actif sur le mercato pour essayer de former l'effectif le plus efficace pour affronter la future saison. Le club espagnol doit penser à organiser son attaque derrière Kylian Mbappé puisqu'il y a deux jeunes profils qui sont en concurrence. Le Real Madrid doit choisir entre Endrick et Gonzalo Garcia, deux joueurs qui présentent de solides arguments.

Pour former son attaque, le Real Madrid compte bien sûr sur Kylian Mbappé. Mais dans la hiérarchie, il y bagarre ensuite entre Gonzalo Garcia et Endrick. Le Brésilien, pépite de 19 ans qui peine encore à montrer son vrai potentiel, a vu Gonzalo Garcia marquer les esprits dernièrement. La direction va être obligée de choisir entre les deux, c'est-à-dire en faire partir un.

Un nouveau départ en cours au Real Madrid ? Comme le rappelle AS, cette situation autour de l'attaquant de réserve derrière Kylian Mbappé interroge. Le Real Madrid est pour le moment incapable de choisir entre les deux candidats mais il semblerait que l'on se dirige vers un départ. Gonzalo Garcia ou Endrick devra faire ses bagages cet été pour libérer une place puisque l'un de ces deux joueurs verra sa progression fortement compromise sinon...