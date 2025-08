OM - Officiel : Il annonce son départ !

Alexis Brunet

Après Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM s’apprête à frapper un autre grand coup en attaque. Pisté depuis plusieurs semaines, Igor Paixao va s’engager avec Marseille. Le Feyenoord Rotterdam a officialisé la nouvelle à travers un communiqué et le Brésilien a adressé un beau message à sa désormais ancienne équipe, qui lui a notamment permis de découvrir l’Europe.

L’OM bat un record. Le club phocéen vient d'annoncer le plus gros transfert de son histoire avec l’arrivée d’Igor Paixao pour 35M€ dont 5M€ de bonus. Les négociations ont été très longues avec le Feyenoord Rotterdam, qui voulait obtenir le plus possible d'argent pour son ailier et qui a donc fait jouer la concurrence, notamment de Leeds et de l'AS Rome.

Paixao fait ses adieux à Rotterdam À travers ce communiqué publié par le Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao a tenu à adresser un message au club néerlandais et à ses supporters avant de rejoindre l’OM. « Il y a trois ans, Feyenoord m'a fait venir en Europe, où j'espérais percer en tant que footballeur professionnel. J'ai largement atteint mon objectif. J'ai remporté plusieurs titres ici et j'ai continué à m'épanouir, en tant que joueur et en tant qu’homme. »