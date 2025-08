Officiel - OM : Un transfert historique est annoncé !

Depuis des semaines, l’OM a fait d’Igor Paixao sa priorité pour renforcer le poste d’ailier gauche. Pablo Longoria a finalement obtenu gain de cause car le Brésilien va bel et bien rejoindre le sud de la France. En effet, le Feyenoord Rotterdam a vendu la mèche en publiant un communiqué pour annoncer le départ de son attaquant vers Marseille.

Paixao devient le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM

Contrairement à Pierre-Emerick Aubameyang, l’arrivée d’Igor Paixao aura coûté un gros billet à l’OM. Le club phocéen a déboursé 35M€ dont 5M€ de bonus pour faire venir le Brésilien. Ce dernier devient donc le plus gros transfert de l’histoire de Marseille, en espérant que ce poids ne sera pas trop lourd à porter. Roberto De Zerbi est donc aux anges, lui qui voit un remplaçant de qualité arriver pour prendre la place de Luis Henrique. Avec Aubameyang, Gouiri, Paixao et Greenwood, les Olympiens auront de nombreux arguments offensifs la saison prochaine, ce qui pourrait leur permettre de rivaliser encore plus avec le PSG. Affaire à suivre…