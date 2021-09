Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Tuchel se place pour la révélation de l'équipe de France !

Publié le 8 septembre 2021 à 15h42 par La rédaction

Auteur d'un début de saison très remarqué, Aurélien Tchouaméni est déjà convoité. Après la Juventus, Chelsea serait également intéressé par le Monégasque.