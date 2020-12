Foot - Mercato

Mercato : Traoré se livre sur cette grosse recrue à 26M€ !

Publié le 2 décembre 2020 à 14h48 par G.d.S.S. mis à jour le 2 décembre 2020 à 14h49

Recrue la plus chère de toute l’histoire du Stade Rennais, Jérémy Doku peine encore à trouver ses marques au club. Hamari Traoré a néanmoins assuré la défense du jeune attaquant belge.