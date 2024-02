Mercato : Transfert pour le clan Zidane, l’Espagne jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fils de Zinédine Zidane, Elyaz a pris la décision de quitter le centre de formation du Real Madrid en janvier 2024. Direction le Bétis Séville pour le plus jeune de la fratrie, qui semble avoir trouvé sa place en Andalousie. Ses éducateurs sont conquis par son sérieux, malgré une timidité déjà observée chez son champion du monde de père.

Théo Zidane est le dernier fils de Zinédine à porter les couleurs du Real Madrid. Son jeune frère, Elyaz, a pris la décision de quitter le Castilla pour s'engager avec le Bétis Séville. Agé de 18 ans, le joueur qui évolue au poste d'arrière gauche, a fait ses premières apparitions avec les équipes de jeune.

«C’est une honte», il explose après ce transfert à 115M€ de Zidane https://t.co/8I7UAduRFD pic.twitter.com/kdUHp0Xtjg — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Le fils de Zidane fait déjà l'unanimité au Bétis

Arrivé à Séville en janvier dernier, Elyaz Zidane s'est déjà installé avec l'équipe réserve. Une étape nécessaire à sa progression comme l'annonce une source au sein du Bétis au média espagnol Relevo.

« Il veut apprendre »