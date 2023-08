Mercato : Transfert historique à l’OM, il jubile

Benjamin Labrousse

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (recruté 32M€ en provenance de Braga), Vitinha semble enfin voir la lumière. L’attaquant portugais connaît des débuts réussis cette saison avec deux buts en autant de matchs en Ligue 1. Après une période compliquée, l’entraîneur Marcelino estime que le buteur de 23 ans a les moyens d’être titulaire à Marseille.

Après un mercato estival de folie, l’OM possède une belle profondeur d’effectif, notamment concernant le secteur offensif. Après les arrivées récentes de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye, c’est l’Argentin Joaquin Correa qui va débarquer à Marseille. Mais au sein de la cité phocéenne, la sensation de ce début de saison en attaque pourrait bel et bien se nommer Vitinha. Retrouvé lors de ces derniers matchs, le Portugais en est à deux buts en deux matchs de Ligue 1.

«Je suis sorti de ma zone de confort»

Mais avec le prix de son transfert (32M€), mais également ses prestations compliquées lors de son arrivée, Vitinha a rapidement posé question chez les supporters marseillais. « S'il y avait des doutes quand je suis arrivé c'est en raison de l'adaptation. Je suis sorti de ma zone de confort. En plus je suis arrivé à l'OM, un club avec des bons résultats. Il fallait m'adapter à la Ligue 1, au pays, à la langue. Je ne pense pas que l'OM avait des doutes. Il savait quel type de joueur ils ont acheté » , déclarait Vitinha ce vendredi à propos de son adaptation compliquée à l’OM.

«Nous sommes satisfaits de sa progression»