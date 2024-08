Mercato : Trahi, le PSG craque en coulisse et bloque un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'été dernier, le PSG cherche à recruter de grands talents français comme ce fut le cas avec Bradley Barcola ou plus récemment Désiré Doué. Par conséquent, la piste menant à Rayan Cherki a également circulé. Mais alors que le jeune lyonnais aurait recalé le PSG en début de mercato, le club de la capitale aurait décidé de mettre fin ce dossier.

C'est la nouvelle stratégie pour le recrutement du PSG. Depuis l'été dernier, le club de la capitale axe son projet essentiellement sur l'arrivée de jeunes joueurs, et donc plus du tout sur des stars qui sont désormais toutes parties en quelques mois seulement. C'est ainsi que les Parisiens cherchent à dénicher les plus grands talents français à l'image de Bradley Barcola recruté il y a un an en provenance de l'OL ou encore Désiré Doué, arrivée cet été depuis le Stade Rennais.

Tout était bouclé pour le transfert de Cherki

Ce n'est donc pas une surprise si le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki qui n'entre pas dans les plans de l'OL. Plusieurs médias ont même révélé qu'un accord avait été trouvé autour d'un transfert de 15M€, avant que le transfert finisse par capoter. Cherki préférait visiblement rejoindre le Borussia Dortmund, mais là non plus le transfert n'a pas abouti. Par conséquent, le jeune milieu offensif est toujours à Lyon qui espère trouver une solution pour s'en séparer d'ici le 30 août.

Cherki dit non, le PSG abandonne le transfert

La situation est donc compliqué puisque désormais, les clubs intéressés se font discret dans ce dossier. Selon L'EQUIPE, Crystal Palace et Fulham se sont manifestés, mais ces options ne plaisent pas Rayan Cherki qui verrait d'un bon œil un retour à la charge du PSG. Mais cela ne devrait pas arriver puisque d'après Le Parisien, le club de la capitale ne compte pas réactiver la piste menant à un joueur qui a refusé de signer il y a quelques semaines. Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique s'étaient tous impliqués pour convaincre Rayan Cherki de signer, c'est la raison pour laquelle sa volte-face alors que son transfert était bouclé, n'a toujours pas été digéré à Paris où la colère n'est pas retombée. Autrement dit, Rayan Cherki ne devrait pas signer au PSG.