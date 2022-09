Foot - Mercato

Tout est encore possible pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 1 septembre 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas où il évoluera cette saison alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures. La piste Napoli semblait fortement refroidie après la sortie de Cristiano Giuntoli. Mais finalement, une arrivée du Portugais chez les Azzurri serait encore possible. L’espoir est encore permis pour Cristiano Ronaldo, qui disposerait d’autres offres plus exotiques.

À quelques heures de la fermeture du mercato, l’avenir de Cristiano Ronaldo est encore assez flou. Le Portugais voudrait quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions. Dans cette optique, l’attaquant de 37 ans aurait postulé auprès de nombreux clubs, sans succès jusqu’à présent. Lié au Napoli récemment, Cristiano Ronaldo a finalement vu la porte se refermer. « C'est un footballeur extraordinaire et on ne peut que le louer, mais rien n'était vrai. Nous avons lu beaucoup de choses dans les journaux, nous avons une très bonne relation avec son agent, mais il n'y a jamais rien eu de concret » a annoncé Cristiano Giuntoli - le directeur sportif du Napoli - au micro de DAZN . Mais cette piste ne serait pas totalement refroidie pour autant.

Mercato : L’OM, le seul espoir pour Cristiano Ronaldo ? https://t.co/OBa2FIzZWt pic.twitter.com/s8d2P5Rrq4 — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Une arrivée à Naples est encore d’actualité pour Cristiano Ronaldo

Comme le rapporte Marca , une arrivée au Napoli serait toujours possible pour Cristiano Ronaldo malgré les récentes sorties d’Erik Ten Hag et de Cristiano Giuntoli à ce sujet. Le Portugais pourrait encore faire son retour en Serie A sous la forme d’un prêt sec d’une saison. Aurelio De Laurentiis serait en tout cas séduit par cette idée. En revanche, la possibilité que Victor Osimhen soit inclus dans l’opération serait très mal embarquée suite à l’arrivée d’Antony à Manchester United. Mais tout serait encore possible pour l’avenir de Cristiano Ronaldo à quelques heures de la fin du mercato.

Une offre totalement inattendue se présente à Cristiano Ronaldo

Par ailleurs, Marca révèle que le quintuple Ballon d’Or aurait d’autres options que le Napoli pour son avenir. Mais elles proviendraient toutes de ligues inférieures ou alors de championnats asiatiques ne disputant donc pas la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo aurait même reçu une offre d’un club venant des Emirats Arabes Unis. Néanmoins, Cristiano Ronaldo n’acceptera pas n’importe quelle offre même s’il est clair qu'il veut quitter Manchester United.

Le Sporting botte en touche