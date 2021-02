Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : L'énorme constat de José Mourinho !

Publié le 23 février 2021 à 21h05 par La rédaction

De plus en plus contesté en raison des mauvais résultats de Tottenham, José Mourinho affirme qu'il y a bien plus de côtés positifs que négatifs à retenir depuis son arrivée chez les Hotspurs.