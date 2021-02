Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Attendu à Marseille, Jorge Sampaoli a une autre priorité !

Publié le 23 février 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli est suspendu pour la dernière rencontre du championnat brésilien, certains à Marseille espéraient voir l’Argentin débarquer plus vite que prévu à l'OM, mais il n’en sera rien.

Après avoir annoncé son départ ce lundi soir, Jorge Sampaoli est officiellement libre. L’Atlético Mineiro a en effet confirmé la nouvelle dans la foulée, de quoi concrétiser encore un peu plus son arrivée à l’OM. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, l’Argentin est la priorité de Pablo Longoria pour prendre la succession d’André Villas-Boas, et un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties, ou serait en tout cas tout proche de l’être. Si certaines sources indiquent en effet que l'affaire est bouclée, un proche de Sampaoli a tenu à temporiser, tout en précisant à l' AFP que son arrivée était en bonne voie : « Les discussions sont avancées mais ce n’est pas du tout conclu. Il manque encore des détails mais je pense que cela va se faire ». La question ne serait donc plus de savoir si Jorge Sampaoli va débarquer à l’OM, mais quand ? Alors que l’entraîneur de 60 ans est suspendu pour la dernière journée du championnat brésilien après son pétage de plomb contre Recife le week-end dernier, on pouvait imaginer une arrivée imminente à Marseille, mais il n’en sera rien.

Suspendu, Sampaoli va tout de même rester au Brésil jusqu’en fin de semaine