Mercato : Terrible annonce pour Mbappé et le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif cet été à la demande de Kylian Mbappé, le PSG vise le recrutement d’un nouveau buteur, d’autant que Lionel Messi partira en fin de contrat. Le profil de Rafael Leão plait beaucoup à Luis Campos, mais l’attaquant portugais du Milan AC semble avoir d’autres projets si l’on en croit ses derniers propos.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé réclame depuis plusieurs mois maintenant le recrutement d’un pivot au PSG afin d’être libéré de certaines tâches, et Luis Campos s’active déjà en ce sens. Plusieurs profils de renom tels que Victor Osimhen (Naples) ainsi que Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont annoncés dans le viseur du conseiller sportif du PSG, mais ces deux pistes pourraient s’avérer hors de portée sur le plan financier. Alors Campos étudie une autre option, moins onéreuse, pour satisfaire Mbappé…

PSG : Mbappé prépare du lourd, il veut tout gâcher https://t.co/q5Pv02g427 pic.twitter.com/ogsMadEAx8 — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Le PSG vise Rafael Leão

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG en pince fortement pour Rafael Leão (23 ans), l’attaquant portugais du Milan AC. Ce dernier présente deux avantages de taille pour le club francilien : il n’a plus qu’un an de contrat à Milan, ce qui pourrait donc le rendre beaucoup plus abordable qu’Osimhen et Kolo Muani sur le plan financier. Par ailleurs, Luis Campos connaît très bien Leão pour l’avoir révélé par le passé au LOSC, et ce lien spécial entre les deux Portugais pourrait faire la différence. Mais reste déjà à connaître les intentions du joueur pour la saison prochaine.

Il se voit déjà à Milan l’an prochain