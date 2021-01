Foot - Mercato

Mercato : Sylvinho sait où il veut rebondir après l’OL !

Publié le 5 janvier 2021 à 9h20 par G.d.S.S.

Après un passage aussi court que compliqué sur le banc de l’OL la saison passée, Sylvinho entend bien se relancer rapidement. Et pourquoi pas en Serie A ?