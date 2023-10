Mercato : Surprise, Messi va imiter deux légendes ?

Pierrick Levallet

S'étant fixé pour objectif de qualifier l'Inter Miami pour les play-offs, Lionel Messi va finalement voir sa saison se terminer le 22 octobre prochain. L'Argentin va donc bénéficier d'une longue pause avant la reprise de la MLS. IL pourrait ainsi en profiter pour faire son retour en Europe, à l'instar de David Beckham et Thierry Henry.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a pas été prolongé et a donc quitté le club de la capitale. Il a d’ailleurs surpris son monde cet été puisqu’il a quitté l’Europe pour s’engager à l’Inter Miami. La Pulga avait l’espoir de qualifier son nouveau club pour les play-offs de MLS, la franchise américaine se trouvant en mauvaise posture en championnat.

PSG : Neymar et Messi victimes de Mbappé, il balance en direct https://t.co/8c9Y6tZKzQ pic.twitter.com/fgCxlefTzB — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Fin de saison le 22 octobre pour l'Inter Miami

Lionel Messi y était d’ailleurs presque arrivé. Mais sa blessure a ruiné ses plans et l’Inter Miami ne s’est finalement pas qualifié pour la post-season. Le champion du monde 2022 va donc voir son exercice 2023 s’arrêter plus tôt que prévu. Le dernier match du club américain est fixé au 22 octobre.

Messi vers un retour en Europe ?