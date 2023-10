L’OM a recalé une star, il affiche ses regrets

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid cet été, Eden Hazard aurait par la suite été proposé à l'OM. Finalement, le club phocéen n'a pas donné suite, et l'international belge a fini par annoncer son départ à la retraite. Au grand regret de son ami, Thibaut Courtois...

À seulement 32 ans, Eden Hazard vient d'annoncer la fin de sa carrière, lui qui était libre depuis son départ du Real Madrid en juillet dernier. Le meneur de jeu aux 126 sélections avec la Belgique (33 buts) a donc décidé de tirer sa révérence, alors que Foot Mercato révélait pourtant que son profil avait été proposé à certains clubs de Ligue 1 au cours du mercato estival, dont celui de l'OM. Mais personne n'a donné suite, et Eden Hazard a donc décidé de se retirer.

Il lâche l'OM et se fait doubler à l'étranger https://t.co/0iAXN3d9xc pic.twitter.com/XyqsxaQboi — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« C’était fini dans sa tête »

Interrogé par la RTBF , le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, a évoqué le choix de son ami : « Ce n’était pas une surprise. On est allé manger ensemble en septembre et je sentais déjà que c’était fini dans sa tête, alors qu’il a reçu plusieurs offres. Je ne savais juste pas quand il allait l’annoncer. Naturellement, c’est un peu dommage parce qu'Eden Hazard est un joueur spécial, c’est dommage qu’il ne soit plus footballeur. Mais c’est son choix. Il a fait une longue carrière, parce qu’il a commencé très tôt comme professionnel à Lille. Donc au final, il a fait une jolie carrière. Nous, on doit être heureux de ce qu’il a fait pour notre pays et pour le monde du foot », indique Courtois.

Les regrets de Courtois