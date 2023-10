Mercato : C’est décidé pour Lionel Messi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi ne participera pas aux playoffs de la MLS cette saison et voit ainsi son calendrier s’alléger pour les quatre prochains mois. De quoi relancer les spéculations concernant son avenir, et une possible pige au FC Barcelone. Cependant, même si les conditions semblaient réunies, des retrouvailles entre les deux parties sont encore loin de voir le jour.

Quelques mois après sa signature à l’Inter Miami, les spéculations sont relancées concernant l’avenir de Lionel Messi. Le calendrier de la star argentine s’annonce en effet léger dans les prochains mois alors que son club ne participera pas aux playoffs de MLS. Ainsi, Lionel Messi n’a plus que cinq rencontres officielles à disputer en 2023, dont quatre avec l’ Albiceleste . De quoi lui permettre d’envisager une pige à l’étranger comme l’ont fait avant lui David Beckham, de passage quelques mois à l’AC Milan, ou Thierry Henry, provisoirement de retour à Arsenal.

« Barcelone a commencé à réfléchir à un éventuel prêt de Messi à l'Inter Miami, mais... »

De ce fait, l’hypothèse d’un retour au FC Barcelone, écartée cet été après son arrivée aux Etats-Unis, revient sur la table, alors que la MLS ne reprendra pas avant la fin du mois de février ou début mars. Cependant, malgré la situation favorable dans les faits, le club culé est encore loin de rapatrier son ancien numéro 10. « Barcelone a commencé à réfléchir à un éventuel prêt de Messi à l'Inter Miami, mais cela ne semble pas facile pour deux raisons : le calendrier, qui finit par réduire de nombreuses possibilités, et le facteur économique, parce qu'il y a d'autres priorités et qu'on ne pouvait pas prévoir que Leo aurait une si longue pause sans jouer », a déclaré à Infobae une source très proche du Barça qui ne ferme pas définitivement la porte pour autant.

Transferts : Lionel Messi lâche une réponse pour son avenir https://t.co/mTnfj0B5pk pic.twitter.com/HJCrZyepqE — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Messi pas si libre que ça ?

Néanmoins, il apparaît encore difficile d’imaginer Lionel Messi retrouver la Catalogne en tant que joueur. D’une part, le calendrier n’est pas si favorable à cette opération, et ce malgré la non-qualification de l’Inter Miami pour les playoffs. Le mercato d’hiver n’ouvrira ses portes qu’au début du mois de janvier et réduit ainsi de moitié la disponibilité de La Pulga pour le Barça, cette dernière devant en plus retrouver le rythme après un mois et demi sans jouer, Messi qui va disputer sa dernière rencontre le 22 novembre prochain face au Brésil. De plus, la franchise californienne compte sur sa star pour la pré-saison au début de l’année 2024, tandis que des rencontres amicales sont d’ores et déjà planifiées pour le mois de novembre.

« Ça semble très compliqué »