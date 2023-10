Mercato : Il annonce un projet avec Messi et Neymar !

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Neymar réunis une troisième fois après le FC Barcelone et le PSG… à l’Inter Miami ? Le septuple Ballon d’or a quitté Paris pour la Floride cet été pour évoluer au sein de la franchise co-détenue par David Beckham. Et l’Anglais a, semble-t-il, à coeur d’accueillir Neymar à l’Inter Miami.

Comme il l’avait ouvertement confié à Goal España en septembre 2020 après son départ avorté du FC Barcelone, Lionel Messi a réalisé son rêve américain cet été. En effet, après 23 années passées en Europe au FC Barcelone et au PSG, le champion du monde argentin a pris la direction des États-Unis à l’intersaison pour s’engager en faveur de l’Inter Miami.

Après Messi, Beckham attend Neymar

La franchise de Major League Soccer dont David Beckham est le co-propriétaire avec Jorge Mas a donc accueilli Lionel Messi cet été, mais pas seulement. En effet, Sergio Busquets et Jordi Alba ont rejoint la légende vivante du FC Barcelone à l’Inter Miami.

«Neymar ? Il jouera un jour pour nous»