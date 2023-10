Mercato : L’Arabie saoudite relance tout pour Messi !

Thomas Bourseau

Lionel Messi va être inactif pendant quelques semaines. La faute à l’échec de l’Inter Miami dans sa quête de qualification pour les Play-Offs de la Major League Soccer. Au premier semestre de 2024, Messi ne jouera donc pas. De quoi donner des idées à l’Arabie saoudite, comme ce fut le cas cet été.

Après avoir quitté le PSG, Lionel Messi disposait de trois options étalées dans la presse pour son avenir. Premièrement un retour au FC Barcelone, ou bien accepter de signer un pont d’or à Al-Hilal ou encore de vivre son rêve américain à l’Inter Miami.

Lionel Messi tenu en échec à l’Inter Miami

Lionel Messi a choisi la troisième option en rejoignant la franchise de Major League Soccer co-détenue par David Beckham. Cependant, l’Inter Miami ne participera pas aux Play-Offs de MLS, laissant Messi en dehors de toute action pendant quatre mois à compter de l’hiver 2024.

L’Arabie saoudite voudrait Messi pour six mois