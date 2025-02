Mercato : Surprise, l’OM récupère de l’argent

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OM en janvier 2023 pour s’engager avec Le Havre, Oussama Targhalline va quitter la Ligue 1 et devrait être transféré au Feyenoord, aux Pays-Bas. Le milieu de terrain âgé de 22 ans est déjà à Rotterdam dans l’optique de passer sa visite médicale, une opération dans laquelle Marseille va récupérer 50% de son indemnité de transfert.

En janvier 2023, après un prêt de quatre mois à Alanyaspor, Oussama Targhalline quittait définitivement l’OM, qu’il avait rejoint en 2020 en provenance de l’Académie Mohamed VI. L’international marocain (1 sélection) avait alors résilié son contrat à Marseille pour s’engager avec Le Havre, qu’il est sur le point de quitter.

Après Gouiri, l'OM frappe fort ! Bennacer, le joyau milanais, rejoint l'équipe. Prêt pour la révolution ? ⚽️ https://t.co/egeTo8FvEm — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

Targhalline va être transféré au Feyenoord

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Oussama Targhalline va quitter la lanterne rouge de la Ligue 1 et prendre la direction du Feyenoord. Le milieu de terrain âgé de 22 ans est d’ores et déjà présent à Rotterdam dans l’optique de passer sa visite médicale et de signer son contrat.

La moitié de son transfert reviendra à l’OM

Le Havre et Feyenoord ont trouvé un accord pour le transfert d’Oussama Targhalline dont le montant n’a pas été révélé, mais qui va rapporter à l’OM. En effet, au moment de son départ, l’Olympique de Marseille avait négocié 50% sur une future revente du Marocain.