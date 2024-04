Mercato : Stupeur, il annonce un gros problème avec Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visiblement, Zinédine Zidane se montre très exigeant. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 aurait refusé plusieurs projets sportifs ces derniers mois. Une déception pour Jérôme Rothen, qui n'a pas réussi à masquer son agacement en évoquant la situation du technicien tricolore.

« Pourquoi pas, tout peut arriver. On verra, mais c'est certain que revenir sur un banc une nouvelle fois me plairait. » En février dernier, Zinédine Zidane faisait allusion à un retour sur les bancs. Depuis ? Rien, ou presque. Il est vrai que son nom a été cité dans l'orbite de nombreuses équipes européennes comme la Juventus, Manchester United ou encore le Bayern Munich.

Zidane prend son temps

Mais visiblement, aucune de ces pistes ne semblent avoir convaincu Zinédine Zidane, qui ne cesse de retarder son retour. Pourtant, le champion du monde 1998 souhaiterait reprendre en main un club européen, en attendant l'équipe de France, son objectif principal. Alors où se situe la vérité ? Pour Jérôme Rothen, le problème vient de Zidane.

« Il n’a pas envie de se mettre en danger »