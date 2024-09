Mercato : Stupeur à Marseille, l’OM va empiler les amendes !

Thomas Bourseau

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient pour but de témoigner du départ de Chancel Mbemba pendant le mercato et ont eu bon espoir jusqu’à lundi et la clôture du marché saoudien de le voir partir à Al-Shabab. Mais le feuilleton Mbemba a tourné au vinaigre au point où l’OM prendrait en considération une mesure économique extrême.

L’OM serait prêt à payer ! Chancel Mbemba (30 ans) n’est plus le bienvenu dans le groupe entraîné par Roberto De Zerbi, dont il a été éjecté pour rejoindre le loft des indésirables avec la réserve de Jean-Pierre Papin. Cet été, il est parti au clash avec Ali Zarrak, le responsable du centre de formation et accessoirement le bras droit du conseiller sportif de Medhi Benatia.

L’Olympique de Marseille a raté son coup avec Al-Shabab

Pendant la date butoir du marché des transferts saoudiens, le 2 septembre dernier, Chancel Mbemba aurait pu quitter l’OM sur le gong pour rejoindre Al-Shabab. Toutefois, ni les dirigeants marseillais ni le joueur ne seraient parvenus à se mettre d’accord avec le pensionnaire de Saudi Pro League. A présent, l’Olympique de Marseille est confronté à une situation compliquée : placé dans le loft, Mbemba ne jouera pas avec Roberto De Zerbi cette saison. L’ambiance serait « électrique » entre l’international congolais et ses dirigeants d’après La Provence.

L’OM compte payer des amendes pour laisser Mbemba loin du groupe ?

Si bien que selon La Provence, les hauts décideurs de l’OM seraient prêts à donner de leurs personnes et de leur porte-monnaie pour s’assurer que Chancel Mbemba reste au placard et loin de l’équipe première. L’Olympique de Marseille songerait sérieusement à payer des amendes tout le long de la saison afin de laisser Mbemba à l’écart. Reste à savoir si le club olympien ira au bout de sa pensée désormais, cette décision va valoir très cher à Pablo Longoria et aux décideurs de l'OM.