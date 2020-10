Foot - Mercato

Mercato : Solskjaer s'enflamme totalement pour l'arrivée de Cavani !

Publié le 26 octobre 2020 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani a rejoint les rangs de Manchester United cet été. Alors qu'El Matador a joué son premier match avec les Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer s'est réjoui de son arrivée.

Edinson Cavani défend désormais les couleurs de Manchester United. Engagé jusqu'au 30 juin 2020 avec le PSG, El Matador s'est engagé librement avec les Red Devils cet été. Alors qu'il a dû observer une quarantaine lors de son arrivée en Angleterre, Edinson Cavani n'a pu faire ses débuts avec son nouveau club que ce samedi (Manchester United 0-0 Chelsea). Présent en conférence de presse d'après-match, Ole Gunnar Solskjaer s'est prononcé sur la grande première d'Edinson Cavani, avant de préciser ce qu'il pouvait apporter à son équipe.

«Edinson Cavani va beaucoup nous apporter»