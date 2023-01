Mercato : Snobé par le PSG, il fait vibrer l'Angleterre

La rédaction

Un temps annoncé du côté du PSG, Joao Felix devrait finalement prendre la direction de l'Angleterre, et plus précisément de Londres puisqu'Arsenal et Jorge Mendes, son agent, se serait rencontrés ce dimanche. Désireux de quitter l'Atletico de Madrid alors que son contrat expire en juin 2026, l'attaquant portugais devrait prochainement plier bagage.

Recruté contre 127M€ par l'Atletico de Madrid en 2019, Joao Felix ne s'est jamais vraiment imposé au sein de l'effectif des Colchoneros . Pour autant, le jeune portugais a la cote alors qu'il a réalisé une bonne Coupe du monde au Qatar. Son avenir devrait se dérouler en Angleterre, et non au PSG comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 14 décembre dernier.

Felix vers Arsenal

Ce dimanche, le journaliste Rudy Galetti révèle que l'agent de Joao Felix, Jorge Mendes se serait entretenu avec la direction d'Arsenal pour évoquer un transfert. Le leader de Premier League aurait reçu l'approbation en interne pour cette recrue et le dossier pourrait s'accélérer.

Pas de PSG, ni de Manchester United