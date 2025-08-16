Mercato : Signature irréelle au PSG, «Guardiola est plutôt chaud» !

Plus désiré par Luis Enrique au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait rebondir du côté de Manchester City. En effet, Pep Guardiola ne dirait pas non pour l’arrivée de l’Italien à la place d’Ederson. Une information qui n’a pas manqué de susciter un gros étonnement étant donné l’importance accordé par l’entraîneur des Citizens au jeu au pied et à la relance du gardien.
Décisif en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’avait pourtant pas un profil adéquat à ce que réclamait Luis Enrique au PSG. Voulant un gardien à l’aise au pied, l’Espagnol a eu ce qu’il voulait avec Lucas Chevalier. Pas le plus à l’aise dans cet exercice, Donnarumma est donc aujourd’hui poussé vers la sortie. Direction Manchester City ?
Hawkins a eu du mal à y croire !
Gianluigi Donnarumma à Manchester City, ça a de quoi surprendre quand on sait l’importance du jeu au pied du gardien pour Pep Guardiola. Etonné également, Fabrice Hawkins a expliqué pour l’After Mercato de RMC : « Quand on m’a donné cette information, je me suis dit Luis Enrique n’en veut pas parce qu’il n’a pas toutes les garanties au pied et il va aller chez un entraîneur espagnol qui lui aussi accorde beaucoup d’importance à cette relance au pied. Est-ce que c’est vraiment cohérent ce qu’on est en train de me raconter ? ».
« J’étais un peu surpris, mais… »
« En faisant mes recherches, en creusant un peu, on m’a dit oui, Guardiola est plutôt chaud pour que Donnarumma arrive. J’étais un peu surpris, mais ça ne posera pas de problème à Pep Guardiola », a ajouté le journaliste concernant l’intérêt de Guardiola pour Donnarumma.