Mercato : Signature au PSG, le transfert parfait annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé et révélé sous le maillot du LOSC, Lucas Digne a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière à l’été 2013. En effet, le latéral gauche français est alors transféré au PSG, venant notamment concurrencer un certain Maxwell. Si Digne n’a pas franchement réussi avec le club de la capitale, il estimait toutefois à l’époque que c’était la destination idéale pour lui.

Evoluant aujourd’hui en Angleterre, à Aston Villa, Lucas Digne a connu ses premières expériences du côté de la Ligue 1. Formé au LOSC, le latéral gauche a ensuite rejoint le PSG. En 2013, il a ainsi franchi un énorme pallier dans sa carrière en s’engageant avec le club de la capitale. Revenant sur cette décision, Digne explique que le PSG cochait alors toutes les cases à ses yeux.

« La prochaine étape logique pour moi » « C’est un monde à part. C’est un club qui veut tout gagner quand j’arrive et j’ai cette ambition là aussi. J’ai envie de grandir vite. C’était la prochaine étape logique pour moi de vouloir aller dans ce club. Je restais en France donc j’étais à côté de ma famille. Tout était calé pour moi. C’était vraiment top », a d’abord confié Lucas Digne dans un entretien pour Téléfoot.