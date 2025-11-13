Mercato : Signature à 0€ au PSG, la catastrophe est déjà préparée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que le PSG se tiendrait à l’affût pour récupérer Dayot Upamecano s’il part libre du Bayern Munich à la fin de la saison, le club bavarois n’a pas dit son dernier mot. En effet, de l’autre côté du Rhin, on veut tout faire pour retenir le Français et une offre de prolongation devrait prochainement lui parvenir. Il n’empêche que le Bayern Munich se préparerait tout de même à la pire des possibilités.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano va avoir une grande décision à prendre. Prolonger ? Ne pas prolonger avec le club bavarois ? Le Français pourrait bien partir libre à l’issue de la saison. Si tel était le cas, le PSG se tiendrait dès à présent prêt à dégainer une offre pour recruter Upamecano gratuitement. Mais le Bayern Munich veut tout faire pour retenir son défenseur central et un salaire XXL lui serait promis pour signer un nouveau contrat en Allemagne.

Le remplaçant d’Upamecano contacté ? La question est maintenant de savoir ce que veut faire Dayot Upamecano. La balle est donc dans le camp du Français et voilà que le Bayern Munich aurait d’ores et déjà commencé à étudier des plans B au cas où le défenseur central venait à s’en aller. C’est ainsi que selon les informations de Bild, des contacts auraient déjà été pris avec Marc Guéhi, défenseur central de Crystal Palace, pour pallier un départ d’Upamecano.