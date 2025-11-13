Mercato : Signature à 0€ au PSG, la catastrophe est déjà préparée !

Tandis que le PSG se tiendrait à l’affût pour récupérer Dayot Upamecano s’il part libre du Bayern Munich à la fin de la saison, le club bavarois n’a pas dit son dernier mot. En effet, de l’autre côté du Rhin, on veut tout faire pour retenir le Français et une offre de prolongation devrait prochainement lui parvenir. Il n’empêche que le Bayern Munich se préparerait tout de même à la pire des possibilités.
En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano va avoir une grande décision à prendre. Prolonger ? Ne pas prolonger avec le club bavarois ? Le Français pourrait bien partir libre à l’issue de la saison. Si tel était le cas, le PSG se tiendrait dès à présent prêt à dégainer une offre pour recruter Upamecano gratuitement. Mais le Bayern Munich veut tout faire pour retenir son défenseur central et un salaire XXL lui serait promis pour signer un nouveau contrat en Allemagne.
Le remplaçant d’Upamecano contacté ?
La question est maintenant de savoir ce que veut faire Dayot Upamecano. La balle est donc dans le camp du Français et voilà que le Bayern Munich aurait d’ores et déjà commencé à étudier des plans B au cas où le défenseur central venait à s’en aller. C’est ainsi que selon les informations de Bild, des contacts auraient déjà été pris avec Marc Guéhi, défenseur central de Crystal Palace, pour pallier un départ d’Upamecano.
« Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club »
Le PSG se tiendrait donc à l’affût pour tenter de chiper Dayot Upamecano au Bayern Munich. Le Français se verrait-il signer avec le club de la capitale ? En conférence de presse avec les Bleus, le principal intéressé a répondu : « Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l'équipe de France. La saison est encore longue et j'ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison ».