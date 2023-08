Mercato : Sa famille est trop gourmande, le PSG quitte la table des négociations !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Positionné dans le dossier Harry Kane, le PSG a finalement laissé tomber l’attaquant de Tottenham qui s’est tourné vers le Bayern Munich. Un transfert à 120 millions d’euros, une somme jugée trop importante par les dirigeants parisiens. Mais ce n’est pas la seule raison qui a poussé le PSG à tourner le dos à ce transfert.

A un an de la fin de son contrat, Harry Kane a souhaité relever un nouveau challenge. Légende vivante des Spurs, l’Anglais de 31 ans a profité de l’opportunité d’un départ cet été pour permettre à son club de récupérer un gros chèque. Et d’offrir à sa carrière un joli défi, lui qui a réussi à devenir le roi de la Premier League.

Un père et un frère très gourmands…

Pour Harry Kane, le Bayern Munich a dépensé 110 millions d’euros. Une jolie somme pour racheter une seule année de contrat. Les Bavarois ont estimé que cela en valait la peine, au contraire du PSG, qui a jugé le prix trop élevé pour un joueur de plus de 30 ans, dont le bail arrivait prochainement à échéance. Mais d’après le10sport.com , Paris a également quitté la table des négociations à cause de sa famille, en première ligne dans les discussions. C’est en effet le père et le frère de Harry Kane qui gèrent ses intérêts. Et selon nos sources, ils se sont montrés très gourmand. Une attitude qui a clairement refroidi les Parisiens…

CK66, l’agence de Charlie Kane

Dans la famille Kane, tout s’est organisé autour de Harry. Pat Kane, le papa, est toujours de la partie quand il s’agit de négocier. Même chose pour Charlie Kane, qui a même monté une agence, CK66. Mais à part mener les discussions pour prolonger les contrats de son frère avec Tottenham, Charlie Kane ne semble pas avoir d’autre client. Après avoir tenté de faire transférer l'attaquant anglais à Manchester City à plusieurs reprises, il a fini par obtenir gain de cause avec un deal XXL avec le Bayern Munich. Commission XXL à la clé...