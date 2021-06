Foot - Mercato

Mercato : Rudi Garcia pour succéder à… Ancelotti ?

Publié le 10 juin 2021 à 21h50 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2021 à 21h54

En fin de contrat à l’OL, Rudi Garcia est à la recherche d’un nouveau défi. Et l’entraîneur de 57 ans serait sur les tablettes d’Everton.